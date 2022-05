Football : Kurt Zouma plaide coupable pour la maltraitance de son chat

L'international français été convoqué par la justice britannique, mardi, conséquence de la vidéo dans laquelle on le voyait frapper son chat.

Les images étaient rapidement devenues virales. Kurt Zouma comparaîssait, mardi 24 mai, devant le tribunal de Thames Magistrates dans l'est londonien, trois mois après le scandale provoqué par une vidéo publiée sur internet par son frère Yoan. On y voyait le défenseur de West Ham frapper à coup de pied et donner des claques à son chat.

Devant les juges, le Français a plaidé coupable de maltraitance sur son chat, qui lui a été retiré depuis l'affaire. Il a été confié, en compagnie de l'autre félin qu'il possède, à la société de protection des animaux RSPCA. C'est d'ailleurs ce même organisme qui avait lancé la procédure pour que Zouma soit poursuivi.

Jugement rendu le 1er juin

Dans l'oeil du cyclone, le Français n'avait pas été suspendu par son club, mais avait écopé d'une amende de 300 000 euros et avait ensuite perdu son contrat avec l'équipementier Adidas. Absent des listes de Didier Deschamps en équipe de France depuis cette affaire, le défenseur a perdu beaucoup de crédit aux yeux du sélectionneur.

Poursuivi pour complicité, Yoan Zouma a également comparu mardi matin devant le tribunal de Thames Magistrates, dans l'est de Londres, et a reconnu avoir "aidé, encouragé, conseillé ou incité son frère aîné à commettre une infraction". Les deux hommes connaîtront leur peine lors d'une audience le 1er juin.