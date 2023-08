Football : Jean-Michel Aulas et sa société Holnest attaquent John Textor et Eagle Football en diffamation

En réponse aux propos de John Textor, qui a accusé Jean-Michel Aulas d'avoir "caché des mauvaises nouvelles", l'ancien président lyonnais a décidé de porter l'affaire devant la justice, via sa société, mercredi.

Rien ne va plus à Lyon. Déjà englué dans une situation économique et sportive inquiétante, l'Olympique Lyonnais n'en finit plus de sombrer dans la crise. En effet, la société Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, toujours actionnaire minoritaire et ancien président, a annoncé dans un communiqué qu'elle portait plainte en diffamation contre Eagle Football et John Textor, actionnaire majoritaire et actuel président.

"La société Holnest (...) porte plainte en diffamation contre Eagle et John Textor (...), à la suite des propos prononcés par ce dernier lors d'une conférence de presse en date du 29 août", écrit-elle dans son communiqué. John Textor avait évoqué mardi devant des médias, une "évaluation erronée de la situation financière réelle de l'OL au moment de boucler la transaction en décembre dernier", en accusant Jean-Michel Aulas d'avoir "caché des mauvaises nouvelles".

Dans cette idée, l'Américain s'est fendu mardi en visioconférence d'une nouvelle sortie à l'encontre de l'historique président lyonnais."Si j'avais su que nous aurions ces restrictions pour ce premier mercato, j'aurais demandé de stopper la transaction et de restructurer, plutôt que de donner un demi-milliard de dollars en cash pour les vendeurs", a-t-il déclaré, avant d'ajouter qu'il n'était "pas content par rapport à certains documents reçus en décembre et en juin concernant les avertissements de la DNCG adressés à l'OL au sujet notamment des conséquences sur l'absence en Coupe d'Europe durant trois ans consécutifs, nécessitant un apport de 150 millions d'euros".

La société Holnest a réagi mercredi et "conteste ces allégations avec la plus grande fermeté", tout en chargeant à son tour les nouveaux propriétaires rhodaniens : "Par ces propos, John Textor et Eagle Football cherchent - comme ils le font depuis plus d'un an - à se soustraire aux engagements auxquels ils sont pourtant contractuellement tenus envers Holnest." Mercredi midi, Jean-Michel Aulas s'était étonné des propos de John Textor sur Twitter, menaçant de l'attaquer en justice. Des propos assumés, puisque "par conséquent, la société Holnest a été contrainte d'initier plusieurs actions judiciaires pour préserver ses droits face aux manquements répétés de John Textor et d'Eagle Football", a annoncé la société dans son communiqué.