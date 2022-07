Football : des buts comme vous n'en avez jamais vus, un nouveau système de caméra fait sensation lors du match Cologne-AC Milan

Un subtil ballon piqué pour contourner le gardien avant de conclure devant le but vide. Olivier Giroud s'est fait plaisir lors du match amical entre son équipe de l'AC Milan et le club de Cologne, samedi. L'attaquant international français a signé un doublé dans la victoire des siens (2-1), deux réalisations que le public a pu savourer comme jamais auparavant. Deux joueurs de la formation allemande étaient équipés de caméra à même le corps et ont offert une perspective visuelle inédite.

Le principe est simple. Les joueurs étaient vêtus de gilets légers, à la manière des brassières GPS portées de plus en plus fréquemment par les footballeurs, contenant une caméra haute définition. Un petit trou dans le maillot laissait dépasser l'objectif. "Cette technologie permet aux fans de pouvoir suivre instantanément l'action du point de vue du joueur", expliquait Eran Tal, dirigeant et co-fondateur de MindFly, entreprise responsable de cette prouesse, à I24News, en mai dernier.

En Euroligue dès la rentrée

Les caméras sont indépendantes, et repèrent grâce à l'usage d'intelligence artificielle là où se situe l'action, comme le ballon dans l'exemple du football. De quoi offrir des images en direct ou presque, comme si vous étiez réellement sur le terrain. L'immersion est assez bluffante, à l'image de ce premier but inscrit samedi par Olivier Giroud.

Le progrès technologique (miniaturisation des caméras, stabilisation, progression de l'IA…) offre de nouvelles possibilités alléchantes dans la retransmission d'événements sportifs. La compagnie israélienne MindFly a déjà passé un contrat avec l'Euroligue de basket, et plusieurs joueurs porteront ce dispositif lors des rencontres la saison prochaine. L'opportunité de vivre au plus près l'intensité de la compétition et les actions les plus spectaculaires des rencontres. Dernièrement, d'autres technologies similaires ont vu le jour dans d'autres disciplines, comme la caméra dans le casque des pilotes de Formule 1.