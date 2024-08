Football : Cyril Linette va finalement pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de la LFP

L’UAF, l’Union des acteurs du football, va parrainer Cyril Linette, a appris franceinfo d’une source proche du dossier, confirmant une information de RMC. Ce parrainage va permettre à l’ancien directeur des sports de Canal+ de pouvoir candidater à la présidence de la LFP, le 10 septembre prochain, face au président sortant Vincent Labrune.

La ministre des Sports démissionnaire Amélie Oudéa-Castéra a notamment mis la pression sur l’UAF pour qu’un autre candidat puisse se présenter face à Vincent Labrune. Cyril Linette, 53 ans, n’a pas été dans un premier temps choisi par l’UAF, qui regroupe les associations et les syndicats professionnels représentatifs de l’ensemble des acteurs du football français (joueurs, entraîneurs et éducateurs, arbitres, médecins, administratifs et professions assimilées).

L’UAF n’a pas encore communiqué et envoyé les parrainages, mais elle va soutenir quatre acteurs : Vincent Labrune, Karl Olive, Alain Guerrini et donc Cyril Linette. Vincent Labrune, Karl Olive et Cyril Linette ont obtenu également les parrainages de Foot Unis, syndicat du football professionnel, condition sine qua non pour pouvoir candidater à la présidence de la LFP. Karl Olive, candidat indépendant désigné par la FFF, a d’ores et déjà indiqué qu’il ne briguerait pas la présidence de la Ligue.