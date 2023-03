Football : Claude Simonet, ancien président de la FFF, est décédé à l'âge de 92 ans

L'ancien dirigeant, à la tête de la Fédération française de football de 1994 à 2005, est mort mardi.

Il avait été le patron du foot français lors du Mondial 1998. Claude Simonet est mort à l'âge de 92 ans, mardi 15 mars, selon nos informations. Dirigeant pendant plus de trente ans, ce dernier avait occupé la fonction de président de la Fédération française de football, de février 1994 à février 2005.

Associé au premier sacre des Bleus en Coupe du monde, il s'était retiré des affaires à la fin de sa présidence, terminée sur un scandale. Accusé d'avoir dissimulé un déficit d'environ 14 millions d'euros dans les comptes de la FFF, il avait été condamné en 2007 à six mois de prison avec sursis pour "faux, usage de faux et entrave à la mission du commissaire aux comptes".

Deschamps lui rend hommage

Né à Mortagne-au-Perche (Orne), Claude Simonet avait mené une carrière de joueur de football en tant que gardien de but entre 1946 et 1958, avec quelques incursions au niveau professionnel, avec le FC Nantes notamment, entre 1955 et 1960. Il était même devenu international militaire en 1951.

En tant que président de la "3F", c'est à lui qu'on doit le maintien d'Aimé Jacquet à la tête des Bleus en 1998. Sous son mandat, l'équipe de France a glané un titre de champion du monde (1998) et un titre de champion d'Europe (2000). Depuis sa condamnation, le dixième président de l'histoire de la FFF vivait sa retraite à Nantes auprès de sa famille.

"Avec la disparition de Claude Simonet, le football français perd un dirigeant qui a marqué l'histoire de notre sport. Je garderai de lui des images fortes, de bonheur intense. Je veux témoigner à sa famille et à ses proches toute mon affection et leur présenter mes condoléances sincères et attristées", a réagi le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, touché par la disparition de son ancien président.