Football : ce qu'il faut savoir sur les relégations et les accessions en Ligue 1, Ligue 2, National et dans les championnats féminins

En Ligue 1 et en Ligue 2, quatre équipes seront reléguées en fin de saison, contre six en National.

S'il y a une saison durant laquelle il ne vaut mieux pas traîner en fond de classement, c'est certainement cette saison 2022-2023. La Ligue 1, la Ligue 2, le National et la D2 féminine vont en effet connaître de grands chamboulements, avec un nombre accru de relégations.

Du côté des championnats masculins, la réduction du nombre d'équipes en première division (de 20 à 18) intervient pour permettre aux clubs de toucher davantage de revenus puisque ceux-ci, liés aux droits TV, seront divisés en moins de parts. Pour ce qui est des championnats féminins, si la D1 Arkema ne va pas connaître d'évolutions, la Fédération française de football a validé la création d'un échelon supplémentaire entre la deuxième division et le Régional 1 pour réduire l'écart entre ces deux championnats. Une nouvelle D3 nationale va donc voir le jour, avec pour objectif une meilleure homogénéité des championnats.

Ligue 1 : quatre relégations pour passer à 18 clubs

Acté en juin 2021, le passage de la Ligue 1 de 20 à 18 clubs sera effectif la saison prochaine. Pour opérer ce changement, les quatre derniers du championnat cette saison seront rétrogradés en Ligue 2 et seulement deux clubs de Ligue 2 monteront en Ligue 1. Il n’y aura donc pas de barrages d’accession à l’élite, comme ces dernières années. A six journées de la fin de la saison, Angers, Ajaccio, Troyes et Brest sont en position de relégables, tandis que Le Havre et Bordeaux occupent les deux premières places en Ligue 2.

Ligue 2 et National : seulement deux promus cette saison et pas de barrages

La Ligue 2, elle, connaîtra le passage à 18 à partir de la saison 2024-2025. Mais pour rester à 20 en 2023-2024, elle va compenser l'arrivée des quatre relégués de Ligue 1 en faisant descendre en National les quatre derniers de cette saison. Niort, Nîmes, Dijon et Laval occupent actuellement les quatre dernières positions.

Seuls les deux premiers de National seront promus et, à cinq journées de la fin du championnat, Martigues et Concarneau occupent ces deux premières places.

Le National compte 18 clubs et ne changera pas de format. Mais pour rester à l'équilibre, malgré la descente de quatre clubs de Ligue 2, le troisième échelon va connaître six relégations en fin de saison, soit un tiers des équipes engagées. A quatre journées de la fin, l'AS Nancy-Lorraine fait partie des six équipes en danger. Enfin, chaque premier des quatre groupes de N2 prendra place en National la saison prochaine.

Féminines : 12 relégations de la D2 pour créer une nouvelle D3

Si le format de la D1 Arkema n’évolue pas la saison prochaine, les échelons inférieurs vont connaître une refonte. La D2, actuellement composée de deux poules de douze équipes, va être transformée en une poule unique de douze clubs. Pour ce faire, les six derniers des deux poules actuelles, soit la moitié des clubs, vont être relégués pour former une nouvelle D3 qui n’existait pas jusqu’alors. A trois journées de la fin du championnat, le Losc a déjà validé sa montée en D1, et Saint-Etienne est proche d'en faire de même, tandis que les relégations seront jugées au soir de la dernière journée, le 28 mai.

La D3 suivra le même modèle que la D2 avec deux poules de douze clubs, avec les douze relégués de D2 et douze promus de Régional 1.