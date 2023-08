Football : Arsenal s'impose aux tirs au but face à Manchester City et remporte le Community Shield

Les joueurs de Mikel Arteta glanent un premier trophée cette saison grâce à leur succès face aux Cityzens (1-1, 4-1 aux tirs au but), dimanche.

Premier match officiel et premier trophée de la saison pour le vice-champion d'Angleterre, dimanche 6 août, à Wembley. À l’issue d'un match peu emballant et joué sur un rythme caractéristique d'un début de saison, Arsenal a enlevé le Community Shield face à Manchester City (1-1), après une séance de tirs au but où Kevin de Bruyne et Rodri ont manqué leurs tentatives, quand tous les tireurs d'Arsenal transformaient leurs frappes (4-1 aux tirs au but).

Longtemps un cran au-dessus de leurs adversaires, les Cityzens ont eu besoin d'un coup de génie du jeune Cole Palmer (21 ans) pour ouvrir le score. D'une superbe frappe enroulée du pied gauche, celui qui a remplacé Erling Haaland après l'heure de jeu a cru offrir la victoire aux siens. Mais une frappe déviée de Leandro Trossard, au bout du temps additionnel, a trompé un Stefan Ortega impuissant pour l'égalisation des Gunners. C'est la troisième année consécutive que Manchester City s'incline lors du Community Shield, tandis qu'Arsenal remporte le trophée pour la 17e fois de son histoire.