Football : après s'être dit menacé par les dirigeants de Giresunspor, Younousse Sankharé résilie son contrat à l'amiable avec le club turc

Le cauchemar prend fin pour Younousse Sankharé. Le joueur de 32 ans, ancien milieu de terrain de Guingamp, de Lille ou encore des Girondins de Bordeaux, a trouvé un accord à l’amiable avec Giresunspor pour mettre fin au contrat qui le liait au club turc jusqu’en juin 2023. Il y a quelques jours, Sankharé avait alerté sur sa situation, dénonçant une mise au ban de l’effectif et des menaces proférées notamment par le président du club, Hakan Karaahmet.

Le club, qui avait fermement démenti les propos de Sankharé, a officialisé le départ du joueur formé au Paris Saint-Germain, mardi après-midi. "Le contrat de Younousse Sankharé, transféré dans notre club en début de saison, a été mutuellement résilié", a écrit Giresunspor dans un court communiqué publié sur son site.

Sezon başında kulübümüze transfer olan Younousse Sankharé’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Sankharé, qui n’avait plus joué en championnat depuis le 1er novembre dernier, avait sollicité l’ambassade de France pour faciliter son départ de Turquie. Le milieu de terrain sénégalais (7 sélections) va désormais rentrer en France, après ce passage court et mouvementé de six mois en Turquie. À 32 ans, Sankharé n’a certainement pas fait une croix sur sa carrière et va désormais se mettre à la recherche d’un nouveau club.