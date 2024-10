Football : Andrés Iniesta, le cerveau des grandes heures du Barça et de l'Espagne, prend sa retraite à 40 ans

C'est par le biais d'une vidéo à son image qu'Andrés Iniesta a tiré sa révérence, lundi 7 octobre. Peu de mots de sa part, voire presque pas, pendant que d'illustres personnalités du monde du football s'expriment à sa place, de Louis van Gaal à Luis Enrique en passant par Pep Guardiola. Le milieu emblématique du Barça (2002 à 2018) et de la sélection espagnole (130 sélections) a dit stop à 40 ans. S'il avait quitté le devant de la scène il y a six ans en quittant la Catalogne, il jouait encore au football en Asie, d'abord au Japon, puis aux Emirats arabes unis, à l'ombre du tumulte européen, où son naturel d'homme réservé et cérébral s'épanouissait.

"C'est l'un des rares footballeurs à avoir été professeur avant d'être un élève", dit de lui l'illustre tacticien italien Arrigo Sacchi. "Il avait tout dans la tête", lui emboîte le pas Louis van Gaal, l'entraîneur qui l'a lancé dans le monde professionnel au Barça en 2002. Le chétif milieu relayeur (1m70) aura marqué tous les fans de football par son intelligence de jeu, sublimée par son aisance technique et sa lucidité de tous les instants, aux côtés de son plus fidèle compère de l’entrejeu, Xavi (486 matchs joués ensemble).

El Juego Continúa ❤️⚽️ 8️⃣🔟2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/YLrDOfxVCB — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 7, 2024

Thierry Henry, qui l’a côtoyé au Barça pendant trois saisons, avait insisté sur cet aspect du jeu en lui adressant une tribune en 2018 au moment du départ d'Iniesta du Barça. "Andrés est un mec qui, avant toute chose, parle avec le ballon. Quand il a le ballon, il peut parler pendant des jours. [...] Quand tu lui donnes le ballon, il se transforme en Superman. Tout est dans sa tête", avait alors écrit le Français sur le site de Sky Sports [lien en anglais].

Plus intelligent que 99,9% de la population mondiale ?

En 2017, une étude suédoise portant sur les fonctions cognitives des footballeurs (attention, mémoire de travail, anticipation, prise de décision, capacité d'adaptation, selon Sciences et Avenir), avait démontré que certains joueurs se classaient parmi les personnes les plus intelligentes de l'étude. Si Xavi faisait partie du premier centième (Top 1%), Iniesta se classait encore plus haut (Top 0,1%). De quoi mener une carrière avec pas moins de 1016 matchs joués, sans le moindre carton rouge, et avec un palmarès exceptionnel. Avec lui, le Barça a remporté quatre Ligue des champions et neuf titres de champion d'Espagne, et la Roja, a été sacrée championne du monde en 2010 et double championne d'Europe (2008, 2012).

L’avenir dira s’il saura mettre autrement sa vision du football au service du jeu, en prenant par exemple place sur un banc. Sans donner d'indice, Andrés Iniesta a en tout cas déjà annoncé à ses fans que l’aventure ne s’arrêterait pas là. Échaudés par l’expérience Xavi, les supporters Culés reprendront peut-être espoir de voir l’une de leur idole à la tête du club, même si la nouvelle page ouverte par l’arrivée d’Hansi Flick en appelle d'autres.