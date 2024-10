Foot : Thomas Tuchel nommé sélectionneur de l'Angleterre à partir de 2025

La longue disette de 58 ans sans trophée pour l'Angleterre prendra-t-elle fin prochainement ? La Fédération anglaise de football (FA) l'espère en nommant Thomas Tuchel à la tête de sa sélection, mercredi 16 octobre. Souvent classés, très peu titrés, avec notamment deux échecs en finale des deux derniers Euros, les Anglais, qui ont remporté la Coupe du monde 1966, vont compter sur l'ancien entraîneur allemand du PSG pour redorer leur blason. A partir du 1er janvier 2025, il deviendra le troisième sélectionneur étranger de l'histoire des Three Lions après le Suédois Sven-Goran Eriksson (2001-2006) et l'Italien Fabio Capello (2007-2012).

Depuis 2012, le retour d'entraîneurs anglais (Roy Hodgson, Sam Allardyce, Gareth Southgate) sur son banc n'a pas porté ses fruits, alors la FA a décidé de se tourner vers Thomas Tuchel, dont la réputation est flatteuse outre-Manche depuis notamment sa victoire en Ligue des champions en 2021 avec Chelsea.

Thomas Tuchel. Our #ThreeLions head coach from 2025. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) October 16, 2024

"Le processus confidentiel, au cours duquel plusieurs candidats ont été interviewés, a été mené par Mark Bullingham, directeur général de la FA, et John McDermott, directeur technique de l'équipe masculine, et Tuchel a été identifié comme le candidat préféré", précise la Fédération dans un communiqué. Il succède à Gareth Southgate, en poste depuis 2016 et qui l'avait quitté après l'Euro au mois de juillet, et à l'Irlandais Lee Carsley, dont l'intérim est prolongé jusqu'à la fin de l'année pour boucler la phase de groupes en Ligue des nations.

"Un lien personnel avec le jeu dans ce pays"

"Je suis très fier qu'on me donne l'honneur de diriger l'équipe d'Angleterre. Je ressens depuis longtemps un lien personnel avec le jeu dans ce pays, et cela m'a déjà donné des moments incroyables. Avoir la chance de représenter l'Angleterre est un immense privilège, et l'opportunité de travailler avec ce groupe de joueurs talentueux est très excitante [...] Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que l'Angleterre réussie et que les supporters soient fiers", assure Thomas Tuchel dans ce même communiqué.

Il aura pour première mission principale d'envoyer l'Angleterre à la Coupe du monde 2026, avec des qualifications disputées à partir de mars 2025.