Foot : le Qatar va organiser la Coupe d'Asie 2023

Le Qatar, hôte de la Coupe du monde de football 2022 (20 novembre-18 décembre), accueillera la Coupe d'Asie 2023 après le retrait de la Chine, annoncé en mai dernier en raison de la pandémie de Covid, a déclaré lundi 17 octobre la Confédération asiatique de football.

"Le comité exécutif de la Confédération asiatique de football (AFC) a confirmé aujourd'hui la Fédération de football du Qatar (QFA) comme association hôte de la Coupe d'Asie de l'AFC 2023", a indiqué l'instance basée en Malaisie dans un communiqué. Organisateur du prochain Mondial, dont les dates ont été décalées en novembre-décembre afin de limiter l'impact des fortes chaleurs de l'été sur les organismes, le Qatar va donc accueillir cette Coupe d'Asie dans huit mois, en plein coeur des mois de juin-juillet.





