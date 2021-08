Foot : l'UEFA va-t-elle créer un fonds de secours de 6 milliards d'euros pour aider les clubs face à la crise ?

Selon le "New York Times", l'instance dirigeante du football européen souhaiterait mettre en place un fonds de soutien pour les nombreux clubs européens en difficultés financières ces derniers mois.

Une grosse enveloppe pour éponger les dettes des grands clubs européens ? L'UEFA se prépare à créer un fonds de secours pouvant atteindre jusqu'à 7 milliards de dollars (6 milliards d'euros), selon les informations dévoilées mercredi 18 août par le New York Times. L'objectif : venir en aide aux clubs qui rencontrent des difficultés financières depuis le début de la crise sanitaire. L'instance qui dirige le football européen espère que cette aide permettra aux équipes de restructurer leurs dettes à des taux d'intérêt plus bas.

Selon le quotidien américain, l'instance a déjà présenté ce plan auprès de l'Association européenne des clubs (ECA), où sont récemment revenus 9 des 12 clubs frondeurs qui ont tenté de créer une Super Ligue européenne en avril. L'argent serait emprunté auprès de banques et de sociétés de capital-investissement (Citigroup et UniCredit, entre autres).

Les premiers bénéficiaires seraient les clubs rencontrant le plus de difficultés parmi ceux engagés en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Ligue Europa conférence. Les montants auxquels les clubs seraient éligibles pourraient être calculés en fonction des revenus probables générés par chaque compétition.

Redynamiser le marché des transferts

Les clubs les plus endettés auraient ainsi intérêt à emprunter à l'UEFA plutôt que de leur côté car ils bénéficieraient alors de taux d'intérêts plus cléments. Le fonds de secours permettrait aussi aux banques impliqués de sécuriser leur investissement grâce aux revenus générés par les compétitions plutôt qu'aux résultats des équipes emprunteuses.

Selon le New York Times, le fonds permettrait aussi de redynamiser le marché des transferts, qui tourne au ralenti face à la crise. L'UEFA craint la réaction en chaîne provoquée par l'accumulation de dettes des grands clubs, incapables de rembourser leurs investissements sur le mercato, et les répercussions sur les clubs plus modestes, qui vivent de ces transferts.

L'exemple ô combien symptomatique et emblématique du FC Barcelone, qui n'a pu conserver sa star Lionel Messi en raison d'une dette équivalente à 1,5 milliard d'euros, pourrait sans doute pousser l'UEFA à agir rapidement. Le président catalan, Joan Laporta, a déclaré que son club estimait ses pertes en 2021 à environ 570 millions de dollars. Un record.