Foot : l'Assemblée de Corse adopte une motion demandant l'adhésion de l'île à la Fifa

Pour que cette requête aboutisse, il faudrait que la Fédération française de football donne son accord.

Une équipe de football de Corse pourra-t-elle un jour disputer les qualifications du Mondial ? L'assemblée de Corse a voté, vendredi 21 septembre, une motion demandant l'adhésion de l'île à la Fifa. Si cette demande aboutissait, la Corse pourrait participer aux compétitions internationales organisées par la fédération, comme la Coupe du monde.

L'adhésion à la Fifa n'est pas réservée aux pays indépendants. L'Ecosse, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et Gibraltar en sont membres, de même que deux territoires français, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Ces fédérations "ont un siège à la Fifa et participent par conséquent aux matchs de qualification à la Coupe du monde", rappelle le texte de la motion, déposée au nom du groupe autonomiste Femu a Corsica (Faisons la Corse).

La seule condition : l'accord de la Fifa

Mais pour que la Corse adhère à la Fifa, il faut que la Fédération française de football donne son accord. "Avec l'autorisation de l'association membre du pays dont elle dépend, une association d'une région n'ayant pas encore obtenu l'indépendance peut également demander l'admission à la Fifa", selon les statuts, précise le texte voté vendredi.

Insistant sur le "caractère très populaire du football" sur l'île, ainsi que sur l'existence de la Squadra Corsa (équipe corse) "depuis maintenant près de cinquante ans" et "les nombreux matchs internationaux auxquels elle a participé", le texte prévoit de mandater le président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, "afin d'effectuer les démarches nécessaires notamment auprès de la Fédération française de football, en vue d'une éventuelle adhésion de la Corse à la Fifa".

Des demandes similaires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique ou Saint-Martin avaient été refusées par la FFF.