DIRECT. Bayern-Barcelone : Lewandowski retrouve les Bavarois... Suivez le match de Ligue des champions

Bavarois et Blaugranas, tous deux vainqueurs de leur premier match, se retrouvent pour le choc du groupe, mardi.

Quel accueil réservera l'Allianz Arena à Robert Lewandowski ? Mardi, le Polonais, deuxième meilleur buteur de l'histoire du Bayern Munich (344 buts en 375 matchs) va retrouver le club où il a passé huit ans, à l'occasion de la visite du FC Barcelone en Bavière lors de la deuxième journée de Ligue des champions, mardi 13 septembre.

Auteur d'un triplé face au Viktoria Plzen lors du premier match (5-1), "Lewy" n'a pas oublié son sens du but en partant en Catalogne, et voudra sans doute se rappeler au bon souvenir des Bavarois. Mais Barcelone ne part pas favori face au Bayern, qui a remporté l'autre choc de ce groupe face à l'Inter Milan (2-0), lors de la première journée. Les coéquipiers de Kingsley Coman, touché à la cuisse et forfait pour le prochain rassemblement des Bleus, restent néanmoins sur trois nuls en cinq matchs.