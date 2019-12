Ouverture de la billetterie de l'Euro 2020 de football : "C'est maintenant ou jamais" pour prendre les places, prévient la FFF

Un million de billets sont mis en vente dès mercredi pour la compétition de football qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet 2020 dans 12 villes de 12 pays d'Europe.

Ca y est, c'est le top départ : la billetterie de l'Euro 2020 de football ouvre mercredi 4 décembre. Un million de billets sont mis en vente pour cette compétition qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet 2020 dans 12 villes de 12 pays d'Europe. Pour acheter des places : "C'est maintenant ou jamais", a prévenu Sébastien Cretté, responsable billetterie à la Fédération française de football (FFF), interrogé sur franceinfo.

55 000 places pour les matches des Bleus

"Un million de billets, c'est pour l'ensemble des fédérations" précise Sébastien Cretté. "Pour les matches de l'Équipe de France, le contingent est de 55 000 places, réparties sur les sept matches. C'est entre 7 000 et 8 000 billets pour chaque match du premier tour de l'Équipe de France, et entre 5 000 et 10 000 billets pour les matchs à élimination directe, comme les huitièmes, les quarts... en cas de participation bien évidemment", précise-t-il.

Les supporters qui souhaitent se rendre pour la demi-finale ou la finale à Wembley en juin prochain, doivent dès maintenant réaliser leur achat, sinon il sera trop tardSébastien Crettéà franceinfo

Il faut également anticiper pour les matchs éliminatoires qui suivront les matchs de poules, explique Sébastien Cretté, même si on ne sait pas encore si les Bleus se qualifieront. "À partir du 18 décembre à 14 heures, il n'y aura plus aucune possibilité d'achat de billets", annonce-t-il.

France-Allemagne pour 50 euros

Nous voilà prévenus. Quant aux tarifs, ils sont accessibles, selon le responsable billetterie de la FFF : "Pour le premier match de l'Équipe de France à Munich, le match France-Allemagne, qui se déroulera le 16 juin, les tarifs proposés par l'UEFA sont très accessibles puisque le premier prix proposé est à 50 euros. Pour les deux rencontres suivantes, le 20 et le 24 juin, les premiers prix sont à 30 euros. Ce qui est une tarification très populaire pour ce type d'événements."

L'UEFA "a fait un formidable effort", selon Sébastien Cretté, "à la fois sur la politique de prix, mais aussi sur les volumes. L'objectif étant que nos supporters puissent avoir des billets en nombre conséquent.Près de 70% des places qui sont mises à disposition des supporters de l'Équipe de France, seront en catégorie 3, donc entre 30 et 50 euros."