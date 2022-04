L'équipe de France féminine se qualifie pour le Mondial 2023 après sa victoire contre la Slovénie

Un petit but, une courte victoire, et un ticket pour le Mondial. L’équipe de France féminine de football a validé, mardi 12 avril, son billet pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) contre la Slovénie à la MMArena du Mans, lors de la dernière journée des qualifications européennes. La buteuse du soir Delphine Cascarino a délivré les Françaises au retour des vestiaires (48e), après une première période où elles avaient été malmenées par leurs adversaires. Grâce à ce huitième succès en autant de matchs, les Bleues signent une campagne de qualification presque parfaite et terminent largement en tête du groupe I (24 points).

Cascarino porte les Bleues

Il leur aura juste fallu une petite étincelle. Au retour des vestiaires, après une longue séquence de possession, Delphine Cascarino, l'une des Tricolores les plus en vue, a délivré les Bleues en se jetant dans la surface pour reprendre un centre de Clara Matéo, manqué de peu par Marie-Antoinette Katoto, transparente ce soir.

Libérées, les joueuses de Corinne Diacre ont maîtrisé le second acte et maintenu la pression sur le but de Zala Mersnik, sans parvenir à doubler la mise. Qu’importe, l’essentiel était ailleurs. Avec cette victoire, leur douzième de rang, les Françaises sont assurées de disputer la cinquième Coupe du monde de leur histoire, quatre ans après l’édition 2019 à la maison.

Et pourtant, la première période a été laborieuse sur la pelouse de la MMArena du Mans. Face à leurs dauphines de groupe au coup d'envoi, les Bleues ont maîtrisé le ballon, mais ont eu beaucoup de peine à construire des attaques percutantes. Étonnamment fébriles (à l’image de la glissade de Sandy Baltimore alors qu’elle venait de pénétrer dans la surface à la 41e), les joueuses de Corinne Diacre n’ont pas vraiment réussi à se trouver sur le terrain, et ont manqué de réussite dans leurs offensives. En face, la Slovénie est restée à l’affût et s’est montrée dangereuse sur les erreurs défensives des Françaises (9e, 39e, 43e), sauvées par une Pauline Peyraud-Magnin impériale. Avant que Cascarino ne prenne les choses en main.

Des qualifications tout en puissance

S'il a fallu attendre la dernière journée pour valider la qualification, l'équipe de France n'a jamais vraiment douté dans cette campagne. Avec huit victoires en huit matchs, les Bleues terminent loin devant le pays de Galles, deuxième, à huit unités. Portées par un incroyable élan offensif (40 buts marqués pour trois seulement encaissés), les Françaises ont maîtrisé leur sujet de la première à la dernière opposition. De quoi se mettre en jambes avant leur prochaine échéance, l'Euro, qui se tiendra cet été en Angleterre.