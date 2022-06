Football : l'équipe de France Espoirs bat la Serbie et se rapproche de l'Euro 2023

Les Bleuets ont totalement maîtrisé les Serbes, jeudi, malgré le faible score (2-0) et enchaînent un septième succès consécutif en phase éliminatoire de l'Euro 2023.

Ils ont maîtrisé leur sujet de A à Z. L'équipe de France Espoirs a remporté, jeudi 2 juin, son huitième match de la phase de qualifications à l'Euro 2023, face à la Serbie (2-0). Au Stade des Alpes de Grenoble (Isère), les Bleuets n'ont jamais vraiment été inquiétés et ont eu l'avantage de bout en bout face à une équipe serbe sans idée. Face au bloc bas imposé par leurs adversaires, ce sont Khephren Thuram (42e) – qui a inscrit son premier but avec les Espoirs – et Amine Gouiri (60e) qui ont trouvé le chemin des filets.

Une place à valider pour l'Euro espoirs en 2023

Avec ce succès, les meilleurs joueurs français de moins de 21 ans font un pas de plus vers une qualification pour le championnat d'Europe qui se déroulera à l'été 2023 en Géorgie et en Roumanie. Mais il reste encore un pas à faire. S'ils occupent le premier rang de leur groupe (22 points) - la seule place directement qualificative -, ils ne sont pas à l'abri d'un retour des Ukrainiens, deuxièmes avec un match de retard (16 points).

Des Ukrainiens qu'ils retrouveront le 9 juin à Istanbul, en conclusion de cette campagne qualificative. Mais avant cela, les joueurs de Sylvain Ripoll, qui restent sur sept victoires consécutives, pourraient se mettre à l'abri en s'imposant contre l'Arménie lundi 6 juin.