Foot : Kheira Hamraoui de retour avec les Bleues pour le Tournoi de France

La sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre, a rappelé, mercredi, la joueuse du Paris Saint-Germain pour la première fois depuis le début de l'affaire Hamraoui.

La sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre, a dévoilé, mercredi 8 février, sa liste de 26 joueuses retenues pour disputer le Tournoi de France (13 au 21 février). Parmi elles figure la milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Kheira Hamraoui (39 sélections), rappelée chez les Bleues plus d'un an après sa dernière cape et 15 mois après l'agression dont elle a été victime dans les Yvelines, le 4 novembre 2021.

"On va laisser au passé ce qu'il s'est passé, se tourner vers l'avenir et se concentrer sur le terrain, a expliqué Corinne Diacre au moment d'évoquer la situation de la joueuse de 33 ans. Elle a du temps de jeu en 2022 et ce tournoi doit me permettre de faire une revue d'effectif. C'est l'occasion pour elle de nous montrer son envie de rejoindre le groupe France."

L'ancienne joueuse du FC Barcelone, qui postule à une place pour le Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), a progressivement retrouvé du temps de jeu au PSG ces derniers mois et sera donc dans l'effectif tricolore pour affronter le Danemark (le 15 février), l'Uruguay (le 18) et la Norvège (le 21) lors du prochain tournoi amical. En revanche, ce ne sera pas le cas de la Lyonnaise Amel Majri, de retour à la compétition après sa grossesse. "On a convenu qu'elle aurait six semaines supplémentaires pour se préparer avant le rassemblement d'avril", a expliqué la sélectionneuse à son propos.

Diacre botte en touche sur la FFF

Corinne Diacre a par ailleurs refusé d'évoquer la situation actuelle que traverse la Fédération française de football, alors que Noël Le Graët s'est mis en retrait de sa présidence. "J'ai conscience que nous avons tous en tête l'actualité de la FFF dont je suis salariée. Je m'en tiendrai à répondre à vos questions concernant à nos compétitions et nos objectifs", a tranché l'ancienne internationale avant d'annoncer son groupe et de laisser le soin à son attaché de presse de botter en touche les questions des journalistes portant sur le sujet, lors de la conférence de presse.