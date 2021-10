Euro féminin de football 2022 : les Bleues avec l'Italie, la Belgique et l'Islande

Après leurs deux derniers cartons lors des qualifications pour le Mondial 2023 la semaine passée (11-0 contre l'Estonie vendredi et 5-0 face au Kazakhstan mardi), les Bleues ont pris connaissance, jeudi 28 octobre, de leurs adversaires en phase de groupes du prochain Euro 2022. Elles affronteront l'Italie, la Belgique et l'Islande dans le groupe D.

⚠️ The groups for next summer's Women's EURO have been drawn!



Which matches are you excited for? #WEURO2022 — UEFA Women's EURO 2022 (@UEFAWomensEURO) October 28, 2021

La France avec l'Italie, la Belgique et l'Islande

Depuis la Warehouse de Manchester, juste à côte d'Old Trafford, les représentants de l'équipe de France ont assisté au tirage au sort de la compétition qui se tiendra du 6 au 31 juillet prochain en Angleterre. Tête de série et présente dans le chapeau 1 tout comme le pays-hôte, l'Allemagne et les Pays-Bas, la France hérite d'un groupe a priori à sa portée.

Les coéquipières de Wendie Renard débuteront leur aventure face aux Italiennes (10 juillet) avant de défier leurs voisines belges (14 juillet). Les Bleues joueront ensuite leur dernière rencontre face à l'Islande (18 juillet) avant d'accéder, si tout se passe bien, aux quarts de finale.

L'Italie, en progression et quart de finaliste du dernier Mondial, fait figure d'adversaire le plus sérieux. La Belgique, première de son groupe de qualifications, n'a jamais passé la phase de groupes à l'Euro. L'Islande a atteint les quarts en 1995 et 2014.

Les quarts de finale, c'est justement à ce stade de la compétition que les Tricolores ont chuté face à l'Angleterre en 2017. De quoi nourrir une belle revanche l'été prochain et aller décrocher un premier trophée majeur dans l'histoire de l'équipe de France féminine.

L'Allemagne dans "le groupe de la mort"

Dans le groupe A, le pays-hôte affrontera l'Autriche, demi-finaliste en 2017, en ouverture le 6 juillet à Old Trafford, puis la Norvège, titrée en 1987 et 1993 et l'Irlande du Nord, novice en phase finale.

Les tenantes du titre néerlandaises, emmenées par les Barcelonaises championnes d'Europe, Viviane Miedema et Lieke Martens, seront opposées dans le groupe C à la Suède, finaliste des JO de Tokyo cet été, à la Russie et à la Suisse.

Le groupe B est plus relevé avec l'Allemagne, huit fois titrée, le Danemark, finaliste de la dernière édition, et l'Espagne, forte de plusieurs Barcelonaises sacrées championnes d'Europe en club cette année, et la Finlande.

Le tirage au sort des 16 sélections participant à l'Euro féminin 2022 :

Groupe A : Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Russie, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande