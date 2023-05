Equipe de France : pas de surprise dans la liste de Didier Deschamps, Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku de retour

Le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé, mercredi, la liste des 23 joueurs appelés pour les matchs des éliminatoires de l'Euro 2024 contre Gibraltar et la Grèce, les 16 et 19 juin prochains.

Après le grand chambardement, un peu de continuité pour les Bleus. Didier Deschamps n'a pas procédé à une grande revue d'effectif au terme de la saison, alors que l'équipe de France doit affronter Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin) en éliminatoires de l'Euro 2024. Pour sa deuxième liste post-Coupe du monde, le sélectionneur national a effectué des changements par dose homéopathique. Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku, blessés pour le dernier rassemblement, font leur retour. Comme William Saliba (Arsenal) est toujours à l'infirmerie, le Monégasque Axel Disasi, présent au Mondial, retrouve le groupe.

Didier Deschamps a dévoilé la liste des 23 Bleus convoqués pour nos 2 prochains matchs de qualification à l'EURO 2024



16 juin : 🇬🇮 Gibraltar 🆚 France 🇫🇷

19 juin : France 🆚 Grèce

Des 23 joueurs retenus en mars, seuls Jordan Veretout, Jean-Clair Todibo, Moussa Diaby et Khéphren Thuram n'ont pas été retenus. Ce dernier a été sélectionné avec les Espoirs pour l'Euro de la catégorie qui commence le 21 juin. Diaby paie, lui, le retour de son ancien comparse du centre de formation du PSG, Christopher Nkunku, auteur d'une belle fin de saison après la sérieuse blessure au genou qui l'a privé de la dernière Coupe du monde.

Avec cette liste, Didier Deschamps épaissit les contours du nouveau visage des Bleus post-Qatar. Le technicien doit aussi composer avec les absences prolongées de certains joueurs cadres comme N'Golo Kanté et Paul Pogba. Les deux milieux de terrain ont rechuté ces dernières semaines. "Évidemment que Paul était dans la réflexion avant de se blesser de nouveau, et a été un joueur fondamental de l'équipe de France, a assuré Didier Deschamps en conférence de presse. Est-ce qu'il va l'être [encore]? Il va tout faire pour."

Retour de Ferland Mendy, pas d'Alexandre Lacazette

Pour compenser ces défections, les Tricolores du Real Madrid jouent aux chaises musicales : Eduardo Camavinga retrouve une place de milieu de terrain, tandis que Ferland Mendy réintègre le groupe pour la première fois depuis septembre. Didier Deschamps a voulu compter sur des joueurs polyvalents, capables d'occuper plusieurs postes pour ce rassemblement de fin de saison toujours difficile à aborder. "Je n'ai pas voulu, compte tenu de la période délicate, d'un groupe élargi pour finalement mettre des joueurs en tribune. Avec 23 joueurs, on a trois options à chaque poste. Avec la construction de cette liste, on est plus tranquille car on ne sait pas ce qui peut se passer. Récupérer des joueurs qui étaient dans la nature, en vacances en tongs, avec du sable entre les doigts de pied...", s'est amusé Deschamps.

Pas de retour en Bleu en revanche pour Alexandre Lacazette, pourtant auteur d'une très belle saison individuelle avec l'Olympique lyonnais (27 buts en championnat)."Il était présélectionné, a ajouté Didier Deschamps. Il est en concurrence avec des joueurs qui ont répondu à nos attentes comme Olivier Giroud ou Randal Kolo Muani. Je ne vais pas en mettre trois, quatre, cinq au même poste, cela n'aurait pas de sens. Mais on continue de le suivre."

Les Bleus chercheront à conserver la tête de leur groupe de qualification pour l'Euro 2024 après avoir dominé les Pays-Bas (4-0) et l'Irlande (1-0) lors des deux premières journées.