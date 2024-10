Equipe de France : Katoto, Majri et Bacha blessées... Pour sa première liste, Laurent Bonadei ouvre son groupe à cinq nouvelles joueuses

Avec des matchs amicaux pour se roder, Laurent Bonadei va avoir l’occasion de tester de nouvelles joueuses. En l’absence de nombreuses cadres blessées, et d’Amandine Henry, néo-retraitée internationale, le nouveau sélectionneur a convoqué 24 joueuses dont cinq nouvelles, jeudi 17 octobre, pour des rencontres face à la Jamaïque (le 25 octobre) et la Suisse (le 29 octobre).

Au poste de gardiennes, Marie-Morgane Sieber (EA Guingamp) est appelée pour la première fois. Déjà convoquées mais sans jamais jouer, la Montpelliéraine Justine Lerond, ainsi que la Parisienne Jade Le Guilly font également partie de la liste. Les deux joueuses du Paris FC Lou Bogaert et Margot Le Mouel vont découvrir le château de Clairefontaine, tout comme les attaquantes Cindy Caputo (AS Saint-Etienne) et Kally Gago (FC Nantes).

Elles viennent notamment combler les absences sur blessure de Selma Bacha, Griedge M’bock, Sandie Toletti, Melvine Malard, Marie-Antoinette Katoto ou encore Amel Majri.

"J’ai la chance d’avoir deux rassemblements et quatre matchs amicaux [avant la fin de l’année]. C’est une période de préparation et c’est important de l’utiliser pour voir d’autres joueuses dans un contexte international, en gardant une continuité tout en apportant des évolutions", a expliqué le sélectionneur.

Pour sa première liste, des clubs habituellement non représentés en équipe de France voient une de leur joueuse être convoquée. "C’est un fait, ça montre que le paysage du foot féminin français est varié et on peut trouver des joueuses qui progressent dans chaque club. Le fait de les avoir appelées c’est aussi montrer un signe positif pour l’avenir. Mais ce n’est pas une fin en soi", a-t-il ajouté.