Equipe de France : la FFF va revoir "dans les plus brefs délais" sa convention sur les droits à l'image après un différend avec Kylian Mbappé

Finalement, la FFF n'attendra pas le retour du Qatar pour s'occuper du bouillant dossier du droit à l'image. Suite à l'annonce, lundi 19 septembre, faite par Kylian Mbappé, qui refuse de prendre part à une séance photo sur fond de désaccord avec la Fédération, la convention droits à l'image va être révisée "dans les plus brefs délais" s'est engagée l'instance du football tricolore dans un communiqué. Cette disposition établissait les règles entre les joueurs de l'équipe de France et la FFF concernant leur image avec la sélection, un point de conflit avec Mbappé depuis mars 2022.

Etablie depuis 2010 et le désastre de la Coupe du monde à Knysna, cette convention imposait aux Bleus d'apparaître dans des opérations de promotion de la Fédération française de football. Ce sur quoi Kylian Mbappé souhaite pouvoir disposer de davantage de contrôle, vis-à-vis de son image personnelle comme il l'avait expliqué lors du premier point d'achoppement le 23 mars. Ce boycott d'une journée consacrée aux partenaires de l'équipe de France avait été à l'origine de tensions entre le joueur et ses représentants d'un côté, et la FFF de l'autre.

Le président de la Fédération, Noël Le Graët, avait dans un premier temps repoussé l'échéance en début de journée lundi, dans les colonnes de L'Equipe (article payant). "Après le Mondial, on verra ce qu'il convient de faire, avait-il avancé. Il y aura de nouveaux joueurs et quelques nouveaux sponsors. Ce sera l'occasion de faire le point." Un vœu pieu puisqu'une discussion avec certains cadres des Bleus a abouti, lundi soir, à un revirement de position, et un chantier de plus pour l'équipe de France en vue du Mondial au Qatar.