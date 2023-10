Équipe de France : "Il est temps qu'on tape du poing sur la table"... Aurélien Tchouameni se plaint des cadences infernales imposées aux joueurs de football

Présent en conférence de presse à la veille du match de l'équipe de France contre les Pays-Bas, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024, le milieu de terrain a remis en question les calendriers surchargés des compétitions.

Aurélien Tchouameni n'a beau avoir que 23 ans, il est un joueur dont la parole est écoutée. Titulaire en équipe de France (27 sélections, 3 buts) et milieu de terrain du Real Madrid, c'est lui qui s'est présenté en conférence de presse, jeudi 12 octobre, à la veille du match des Bleus aux Pays-Bas. Lors de son passage devant les journalistes, Tchouameni en a profité pour pousser un coup de gueule sur un sujet qui revient régulièrement dans les discussions : l'accumulation des matchs.

"Évidemment qu'on joue trop de matchs. (...) Aujourd'hui, c'est rare d'avoir un seul match par semaine. Les organismes sont mis à rude épreuve. C'est aux instances de faire quelque chose et à un moment, ça va être à nous, joueurs, de taper du poing sur la table. (...) Pour un joueur, de jouer 80 ou 90 matchs, ce n'est pas possible", a assuré le milieu français. Énormément sollicités, les joueurs finissent inévitablement par se blesser.

Van Dijk fait le même constat

Pour le match de vendredi, les Pays-Bas doivent faire sans une douzaine de joueurs sur le flanc, quand l'équipe de France a connu de nombreux pépins physiques dans le secteur défensif avec les forfaits successifs de Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé ou encore Axel Disasi. "Il faut respecter les joueurs, mais on ne nous demande pas notre avis", a déploré Tchouameni, qui précise que "taper du poing sur la table, c'est se rassembler pour se faire entendre si on est tous d'accord".

Plus tôt dans la journée, Virgil van Dijk, capitaine de l'équipe néerlandaise, a partagé le même avis : "On joue de plus en plus de matchs. Nous, les joueurs, devrions commencer à dire quelque chose à ce sujet, réfléchir à une solution." Début août, c'est Raphaël Varane, le défenseur de Manchester United qui a récemment pris sa retraite internationale, qui avait publié un message sur ses réseaux sociaux pour partager l'inquiétude des joueurs de football et appeler à une réaction de ces derniers.

"Ça va toujours dans le même sens"

Alors que les nouvelles formules de la Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs, qui entreront en application respectivement l'an prochain et dans deux ans, vont ajouter de nouvelles dates au calendrier des clubs et des joueurs, ces mises en garde se multiplient. Reste à savoir quelle marge de manœuvre possèdent les joueurs face aux institutions qui sont en charge des compétitions. "Est-ce qu'ils (les joueurs) auront la possibilité de calmer ce rythme ? C'est tout ce que je leur souhaite", a réagi Didier Deschamps.

Le sélectionneur est apparu quelque peu pessimiste sur la question : "Cette problématique ne date pas d'aujourd'hui mais ça va toujours dans le même sens". Avant une éventuelle action concertée entre joueurs de l'équipe de France pour défendre leur intégrité physique, les 23 Bleus se sont entraînés sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena, dont le toit était fermé en raison de la pluie, avec un objectif prioritaire en tête : obtenir la qualification pour l'Euro en l'emportant face aux Pays-Bas vendredi soir.