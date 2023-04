Direct France-Canada : les Bleues au défi des championnes olympiques... Suivez le match amical des Tricolores

Après la Colombie vendredi, l'équipe de France défie la sélection canadienne, mardi, à 21h10, au stade Marie-Marvingt du Mans.

Des débuts en fanfare pour Hervé Renard. Menée 0-2, l'équipe de France est parvenue à renverser complètement la tendance, vendredi 7 avril, contre des Colombiennes impuissantes devant la déferlante tricolore (5-2). Après ce carton, les Bleues affrontent le Canada, mardi 11 avril, au stade Marie-Marvingt du Mans. La sélection française entend bien enchaîner avec un nouveau succès devant son public, inspirée par sa dernière victoire face à la Colombie.

Eugénie Le Sommer, bannie des Bleues sous Corinne Diacre et rappelée par le néo-sélectionneur, a réalisé un retour remarquable en inscrivant ses 87e et 88e buts pour sa 176e sélection, tandis que Delphine Cascarino, entrée en jeu à la pause, a sonné la révolte en marquant deux buts et en délivrant une passe décisive. Voilà de quoi donner confiance à la formation d'Hervé Renard, qui devra toutefois confirmer contre une solide équipe du Canada, tombeuse du Brésil il y a à peine deux mois en amical.