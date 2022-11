Coupe du monde 2022 : un chant raciste à l'encontre de Kylian Mbappé et de l'équipe de France diffusé en direct à la télévision argentine

Du racisme en direct. A quelques jours de la Coupe du monde de football (du 20 novembre au 18 décembre), la chaîne de télévision argentine TyC Sports a diffusé, dans la soirée du mardi 15 novembre, un chant raciste visant l'équipe de France et particulièrement Kylian Mbappé.

C'est à l'occasion d'un duplex que des supporters argentins ont entonné ce chant. Le journaliste qui tendait le micro a attendu une vingtaine de secondes avant de les interrompre. "Ils jouent en France mais viennent tous d'Angola", scandaient ces fans de l'Albiceleste, avant de s'en prendre aux origines africaines du numéro 10 des Bleus. "Sa mère est Nigériane, son père est Camerounais, mais sur le document, nationalité : française".



La vidéo est rapidement venue virale et atteint plus de quatre millions de vues. À l'heure actuelle, TyC Sports n'a fourni aucune explication à propos de la diffusion de cette séquence, tandis que la Fédération française de football (FFF) et le clan Mbappé n'ont pas réagi. La France, aidée notamment par une belle prestation de l'attaquant parisien, avait éliminé l'Argentine en huitièmes de finale du dernier Mondial (4-3).