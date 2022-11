Coupe du monde 2022 : quatre joueurs offensifs attendus, Varane pas forcément titulaire... Les dernières tendances chez les Bleus avant France-Australie

Rarement l'équipe de France n'avait commencé une grande compétition avec aussi peu de certitudes. À la suite de la dernière séance d'entraînement, lundi 21 novembre, prédire le onze de départ des Bleus pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2022 n'est pas aisé. Face à l'Australie, Didier Deschamps va de toute façon devoir aligner une équipe inédite, étant donné les absences d'une grande partie de ses cadres, dont Karim Benzema, Paul Pogba ou encore N'Golo Kanté.

Le doute principal concerne la titularisation ou non de Raphaël Varane en défense centrale. S'il est dit "apte et disponible" par Didier Deschamps et s'il était présent sur la pelouse lors du dernier entraînement, rien ne garantit qu'il débute la rencontre. Il revient tout juste d'une blessure aux ischio-jambiers et n'a plus joué depuis le 22 octobre. S'il n'est pas titulaire, la charnière Dayot Upamecano-Ibrahima Konaté tient la corde. Les deux joueurs ont joué ensemble plus de 50 matchs avec Leipzig, mais aussi chez les Espoirs.

Ce que l'on sait à coup sûr, c'est que le système à trois défenseurs centraux a été abandonné. Le sélectionneur l'avait annoncé le jour de l'annonce de sa liste, le 9 novembre. "On a été très souvent en déséquilibre, même si on a renversé des situations. Je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, ça ne va pas nous faire gagner", avait-il reconnu. Tout indique un retour à un système plus classique, comme le 4-2-3-1 du Mondial 2018.

Dembélé et Konaté attendus

Lundi, en conférence de presse, Deschamps a été interrogé sur la possibilité de jouer dans ce dispositif avec quatre attaquants, ce à quoi il n'a pas vraiment tranché : "Le fait d'avoir quatre joueurs offensifs n'apporte pas forcément plus de dangerosité pour l'adversaire. Si on a le ballon, il n'y a pas de souci, mais quand on n'a pas le ballon, ça peut être plus compliqué". Face à un adversaire modeste comme l'Australie, il y a fort à parier que les Bleus se retrouvent avec la possession, justement.

Impressionnant à l'entraînement, affûté, Olivier Giroud est en pole pour suppléer Karim Benzema à la pointe de l'attaque. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann n'ont aucune raison de céder leur place dans le schéma tactique de Deschamps. Ousmane Dembélé tient la corde pour débuter, mais un doute subsiste. Tout dépend de la réflexion du sélectionneur, qui va devoir choisir entre l'audace et la recherche de stabilité. Dans le deuxième cas, un milieu central pourrait être décalé sur une aile, à l'image de Blaise Matuidi lors du Mondial 2018. Adrien Rabiot avait d'ailleurs déjà joué ce rôle à l'Euro 2021. S'il glisse sur le côté, Youssouf Fofana prendrait alors sa place dans l'entrejeu.

La composition probable : Lloris (cap.) - Pavard, Varane (ou Upamecano), Konaté, L. Hernandez - Tchouameni, Rabiot (ou Fofana) - Dembélé (ou Rabiot), Griezmann, Mbappé - Giroud.