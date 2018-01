Des supporters de foot écossais jettent des faux yeux sur la pelouse pour se moquer d'un joueur borgne

La plaisanterie n'a pas fait rire grand monde. Des supporters du club écossais de Falkirk ont lancé des faux yeux sur le terrain lors d'un match de deuxième division à Dunfermline, mardi 2 janvier, pour se moquer d'un joueur adverse qui est borgne. Le club s'est excusé, mais risque une sanction de la fédération écossaise.

Falkirk fans in sickening Dean Shiels taunt as they throw fake eyes onto pitch during Dunfermline clashhttps://t.co/64kvNlcwr3 pic.twitter.com/9mxfPY65wL