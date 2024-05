D1 Arkema : le Paris Saint-Germain qualifié pour la finale après sa victoire aux tirs au but contre le Paris FC

La première demi-finale des nouveaux playoffs de D1 Arkema a offert un match serré et du suspense entre le PSG et le PFC (2-2, 5-4 t.a.b.), samedi.

La logique a été respectée. Deuxièmes du championnat à l’issue de la phase régulière, les joueuses du Paris Saint-Germain se sont qualifiées pour la finale de la D1 Arkema aux dépens du Paris FC, troisième, à l’issue de la séance de tirs au but (2-2, 5-4 aux t.a.b.), samedi 11 mai au Parc des Princes. Les Rouge et Bleu affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Olympique lyonnais et le Stade de Reims, vendredi 17 mai, en finale.

Un arrêt de Katarzyna Kiedrzynek face à Mathilde Bourdieu a suffi au Paris Saint-Germain pour se qualifier. Décisive lors de la séance de tirs au but, la gardienne polonaise du PSG s’est rattrapée après un match durant lequel elle a été impliquée sur les deux buts du Paris FC. Alors que les joueuses du PSG monopolisaient le ballon et étouffaient leurs adversaires durant la première période, un contrôle trop long de la portière, sur une passe en retrait, a offert un but à Clara Mateo, attentive (36e).

Du suspense jusqu'au bout du temps additionnel

Menées à la pause, les Rouge et Bleu ont vite réagi au retour des vestiaires, avec un but finalement refusé pour hors-jeu à Grace Geyoro, puis un pénalty, marqué par la capitaine du PSG après une faute sur Sakina Karchaoui (52e). Mais Katarzyna Kiedrzynek a de nouveau été trompée sur un tir de Daphné Corboz, alors qu’elle avait touché le ballon sans pouvoir le détourner (56e). Dominatrices, les joueuses du PSG sont une nouvelle fois revenues au score grâce à Marie-Antoinette Katoto sur un centre parfait de Sandy Baltimore (72e), alors qu’elles auraient pu bénéficier d’un deuxième pénalty quelques minutes plus tôt pour un pied haut de Kaja Korosec dans la tête d’Eva Gaetino, que l’arbitre n’a pas sifflé.

Le Paris FC pourra toutefois nourrir des regrets puisqu’il a eu une balle de match dans le temps additionnel, sur un contre à deux contre un, qui a abouti à une frappe sur Katarzyna Kiedrzynek de Kessya Bussy, pas aidée par une passe un peu molle de Mathilde Bourdieu (94e). Mais le PSG a aussi eu une double occasion de conclure avant la séance de tirs au but, sur laquelle Chiamaka Nnadozie a réalisé deux arrêts décisifs sur sa ligne (98e). Blessée sur cette action et diminuée, la gardienne du Paris FC, spécialiste des pénalties, n’a pas pu défendre sa cage comme elle le souhaitait lors des tirs au but.

Défait, le Paris FC disputera une petite finale avec pour enjeu une place en Ligue des champions, contre le perdant de l’autre demi-finale entre Lyon et Reims, dimanche. Le PSG affrontera, lui, le vainqueur de ce match pour viser un deuxième titre de champion de France dans son histoire.