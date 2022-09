Foot : Cristiano Ronaldo veut jouer avec le Portugal au moins jusqu'à l'Euro 2024

Agé de 37 ans et détenteur du record mondial de buts inscrits en sélection (117), le Portugais n'a pas encore l'intention de mettre fin à sa carrière internationale.

L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo a affirmé, mardi 20 septembre, que son ambition restait "grande", à 37 ans, et qu'il comptait poursuivre sa carrière au moins jusqu'à l'Euro-2024, lors d'une remise de prix près de Lisbonne. Avec 189 sélections au compteur et le record mondial de buts inscrits en équipe nationale (117), CR7 veut pousser un peu plus loin ses limites. S'il est sélectionné, il disputera son 10e grand tournoi international lors de la Coupe du monde au Qatar..

"Mon parcours n'est pas encore terminé. Vous allez devoir supporter 'Cris' encore quelque temps, a déclaré la superstar du football, qui a reçu le prix Quinas de Ouro du meilleur buteur des sélections, décernée par la Fédération nationale (FPF). Je veux être présent au Mondial (2022) et à l'Euro (2024) (...). Je me sens très motivé. Mon ambition est grande", a ajouté le quintuple Ballon d'Or, qui reste considéré comme le pilier de la Seleçao en vue du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre).

De retour à Manchester United en 2021, Cristiano Ronaldo a connu un début de saison 2022-23 compliqué, relégué sur le banc alors que son départ a été évoqué en raison de la non qualification de son club anglais en Ligue des champions.