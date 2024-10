Coupe du monde de futsal : l'équipe de France termine 4e après sa lourde défaite face à l'Ukraine en petite finale

La marche pour grimper sur le podium était trop haute. Pour sa première participation à la Coupe du monde de futsal, l'équipe de France a terminé à la quatrième place après s'être lourdement inclinée face à l'Ukraine (7-1) dans la petite finale, dimanche 6 octobre à Tachkent (Ouzbékistan). Alors que les Bleus avaient failli signer un exploit retentissant en demi-finales face aux vice-champions du monde argentins (3-2), les hommes de Raphael Reynaud, inexpérimentés à ce niveau, ont payé leur manque de réalisme en première période avant de s'écrouler après la pause.

Car en futsal, dominer n'est pas gagné. Loin de là, puisque les Français ont longtemps maîtrisé les débats, sans pour autant se créer de véritables occasions. C'est dans ce contexte-là déjà que Ihor Cherniavski (11e) avait permis à l'Ukraine d'ouvrir le score sur sa première action dangereuse. La pause aurait ainsi pu permettre à cette équipe de France, 10e nation mondiale, de revenir avec de meilleures intentions offensives. En vain, c'est bien son adversaire (12e mondiale) qui a mis le pied sur l'accélérateur.

Les Bleus craquent après la pause

En l'espace de 11 minutes, et malgré la réduction du score anecdotique d'Ayoub Saadaoui (23e), l'Ukraine a tout simplement fait exploser la défense tricolore. Mykhailo Zvarych (22e) et surtout le doublé de Yevhenii Zhuk (27e et 28e) ont ainsi obligé le technicien français à se passer de son gardien de but, dans le but de revenir au score le plus vite possible. Une tactique à double tranchant, finalement fatale pour la France qui a ensuite encaissé trois nouveaux buts. Bien suffisant pour l'Ukraine qui prive les Bleus d'un premier podium en Coupe du monde.