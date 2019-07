Mondial 2019 : Alex Morgan fait mine de boire une tasse de thé pour célébrer son but, les Anglaises choquées

Alex Morgan a semblé se moquer du goût prononcé des Britannique pour le thé après avoir inscrit le but victorieux de l'équipe américaine contre l'Angleterre.

Elles n'ont pas apprécié le geste. Auteure du second but des Etats-Unis lors de la demi-finale de Coupe du monde féminine contre l'Angleterre, Alex Morgan a fait mine, mardi 2 juillet, de boire une tasse de thé pour célébrer son coup de tête victorieux. "C'est un peu désagréable (...) Je m'attendais à ce qu'Alex marque ce soir, mais je ne suis pas contente de sa célébration", a réagi l'Anglaise Lianne Sanderson.

La joueuse américaine s'est défendue en expliquant que c'était pour elle une manière de concurrencer sa coéquipière Megan Rapinoe. "Je sais qu'elle a la meilleure célébration. J'ai essayé de me mettre à son niveau. On cherchait juste une célébration fun, a-t-elle expliquée après la rencontre. Les gens ont toujours besoin de parler de notre arrogance, surtout quand les regards sont braqués sur nous en Coupe du monde. Mais je vois que ça ne nous affecte pas tant que ça. On laisse juste parler les autres et on joue notre jeu. On a confiance en nous, c’est tout".

A deux jours de la fête nationale américaine, qui célèbre l'indépendance arrachée à l'Angleterre, son geste a rencontré un certain succès dans les médias américains.