Interdiction du rassemblement syndical aux abords du Stade de France : la CGT dénonce "une atteinte grave aux libertés publiques " et va déposer un recours

La CGT 93 va contester l'arrêté et réaffirme son intention "d'aller à la rencontre des supporters et du public du Stade de France pour les inviter à exprimer de façon pacifique" leur opposition à la réforme des retraites.

C'est "une atteinte grave aux libertés publiques", réagit vendredi 28 avril sur franceinfo Kamel Brahmi, secrétaire général de la CGT 93, qui dénonce une "décision bricolée". La préfecture de police de Paris a interdit le rassemblement prévu par plusieurs syndicats de Seine-Saint-Denis aux abords du Stade de France, en amont de la finale de la Coupe de France de football samedi, à laquelle assistera Emmanuel Macron.

>>> Finale de la Coupe de France : la préfecture de police interdit le rassemblement syndical aux abords du Stade de France, où Emmanuel Macron est attendu samedi

La CGT 93 va contester cet arrêté devant la justice administrative en déposant un référé-liberté : "Nous contestons tous les arguments de la préfecture", explique Kamel Brahmi, pour qui "la préfecture diffuse de l'anxiété et dramatise", notamment quand elle évoque un risque de gestion de la foule, entre les supporters et potentiels manifestants :

"Nous avons prévu d'être à une distance raisonnable du stade." Kamel Brahmi, secrétaire général de la CGT 93 à franceinfo

Les syndicats ont prévu de distribuer en amont de la rencontre, aux abords des sorties du RER B et D et de la ligne 13 du métro, des cartons rouges et des sifflets, pour une action pendant le match. "On ne va pas nous interdire de déambuler dans Paris", assure le secrétaire général de la CGT 93, "nous irons à la rencontre des supporters et du public du Stade de France, dans d'autres points de région parisienne pour les inviter à exprimer de façon pacifique" leur opposition à la réforme des retraites.