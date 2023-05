Football : la Coupe de France va devoir baisser ses dotations aux clubs en lice dans la compétition

En raison de la baisse des droits télévisés, la Coupe de France va devoir baisser son barème de dotations aux clubs participants de 30%.

Alors que Toulouse vient de soulever la Coupe de France de football, pour la première fois depuis 66 ans, la prochaine édition de cette compétition se profile déjà. Les plus petits clubs vont même débuter leur aventure dans les semaines qui viennent, le 21 mai en Île-de-France. Pourtant cette année, en raison de la diminution des droits télé, il y aura moins d'argent en jeu.

La Fédération française de football (FFF) a prévenu qu'elle allait revoir drastiquement son barème de dotation avec une baisse qui pourrait atteindre 30%, ce qui aura forcément des conséquences pour les clubs amateurs. C'est le cas de l'AF Vire, en Normandie, qui est parvenu jusqu'en 32e de finale cette année avec 50 000 euros à la clé. "Ces aides permettent à un club de se structurer sur le long terme, explique son président Christophe Lécuyer. Nous avons pu en tirer un léger excédent, sans lequel on aurait très probablement été déficitaires."

Les clubs professionnels pourraient faire un geste

Si l'AF Vire fait le même parcours la saison prochaine, cela pourait représenter un manque à gagner de près de 17 000 euros. C'est une somme importante, même pour un club qui monte en National 2, la quatrième division française. Le foot professionnel pourrait donc mettre la main à la poche, toucher de plus petites sommes issues de la Coupe de France.

L'idée est sur la table et elle séduit Philippe Montanier, l'entraîneur de Toulouse, vainqueur de la Coupe de France cette année. "On vient tous du football amateur, estime-t-il. Donc si l'ensemble du football professionnel décide de faire un geste, forcément, on n'y sera pas opposé, bien au contraire." Toulouse a touché un peu plus de 2 millions d'euros pour son parcours cette saison sur les 12 millions redistribués par la FFF à l'ensemble des clubs. Désormais, il n'y aura plus "que" 7 millions d'euros à se partager.