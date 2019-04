Foot : le Stade Rennais remporte la Coupe de France en battant le PSG en finale (2-2, 6-5 aux tirs au but)

C'est un exploit pour les joueurs rennais qui étaient menés 2-0 après 25 minutes.

Ils ont mis fin à la malédiction. Après avoir perdu trois finales en dix ans, Rennes a remporté la quatrième, une Coupe de France face au PSG (2-2, 6-5 tab) samedi 27 avril au Stade de France. C'est le premier trophée du club breton depuis 1971. Le PSG, quant à lui, réalise une saison moyenne selon ses standards, la pire depuis 2012 en terme de trophées.

Eliminé en quart de finale de la Coupe de la Ligue, et surtout en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG a subi une nouvelle grosse désillusion face aux Bretons. Les Parisiens menaient pourtant 2-0 après 25 minutes de jeu sur des buts de Dani Alves et Mbappé, mais les Rennais ont profité d'un relâchement parisien pour revenir dans le match grâce au défenseur parisien Presnel Kimpembe contre son camp (40e) et une tête du défenseur Mexer sur corner (66e).

Lors de la séance de tirs au but, c'est le jeune Christopher Nkunku qui a craqué, envoyant son tir au but dans les nuages. Quelques minutes avant, Kylian Mbappé avait été renvoyé au vestiaire pour une faute grossière. La fin de saison parisienne, qu'on qualifiait de poussive, tourne carrément à l'eau de boudin.