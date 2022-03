DIRECT. Nice-Versailles : les Aiglons visent la finale face au petit poucet... Suivez la première demi-finale de Coupe de France

Trois divisions les séparent. Versailles, leader de son groupe de Nationale 2, se déplace à Nice, troisième de Ligue 1, mardi 1er mars en demi-finale de Coupe de France. Un match déséquilibré sur le papier, mais les Versaillais ont l'habitude de déjouer les pronostics. En huitièmes de finale, les joueurs de Youssef Chibi n'avaient déjà pas pu recevoir et avaient dû se déplacer à Toulouse, renversant le leader de Ligue 2 contre toute attente.

Mais Nice s'est aussi habitué à couper des têtes en Coupe de France. Les joueurs de Christophe Galtier ont éliminé coup sur coup Paris aux tirs au but et Marseille sur un score fleuve (4-1). De bonnes performances qui tranchent avec leurs difficultés récentes en championnat et leurs défaites contre Clermont et Lyon. En cas de victoire, les Niçois retrouveraient la finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 1997.