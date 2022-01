DIRECT. Les Nantais poussent d'entrée de jeu face à Brest en 8es de finale de la Coupe de France

La première rencontre des huitièmes de finale de la Coupe de France oppose, vendredi 28 janvier à 21h, le FC Nantes au Stade Brestois. Jusqu'à présent, les Nantais se sont défaits de Sochaux (L2) en 32e de finale après une séance de tirs aux buts et de l'AS Vitré (N2) en 16es (2-0). Auteurs d'un bon début de saison et toujours en course pour les places européennes, les Canaris sont actuellement 9es de Ligue 1.

En face, le Stade Brestois a battu Dinan-Léhon aux tirs aux buts au tour précédent, puis Bordeaux en 16es. 13es de Ligue 1, les Bretons ont pris une belle avance sur la zone de relégation. Le dernier match entre les deux équipes s'était soldé par une victoire des Nantais sur le score de 3-1, mais entre temps, Brest a repris de la confiance. On peut donc s'attendre à une jolie confrontation entre deux équipes en forme.