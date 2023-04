Coupe de France : Nantes s'impose face à Lyon et se qualifie pour sa deuxième finale de suite

Les Nantais ont remporté leur demi-finale contre l'Olympique lyonnais (1-0), mercredi, grâce à un but fantastique de Ludovic Blas.

Le FC Nantes a le doublé en ligne de mire. Vainqueur de l'Olympique lyonnais en demi-finale de la Coupe de France (1-0), mercredi 5 avril, les Canaris ont composté leur ticket pour le Stade de France. Il s'agit de la deuxième finale de rang pour les hommes d'Antoine Kombouaré après celle remportée face à l'OGC Nice l'an passé.

En dehors du Paris Saint-Germain version QSI, il faut remonter à 1999-2000 pour voir une même équipe conserver son titre en Coupe de France. C'était déjà Nantes. Pour réitérer cet exploit le 29 avril prochain, ils devront disposer du FC Annecy - pensionnaire de Ligue 2 - ou de Toulouse, qui s'affrontent jeudi dans l'autre demi-finale.

Ludovic Blas fait chavirer la Beaujoire

Dans une Beaujoire qui n'attendait que de s'enflammer pour son équipe, la lumière est venue de Ludovic Blas, auteur du seul but du match sur un enchaînement génial conclu par une reprise puissante (57e). Imparable pour Anthony Lopes qui avait bien retardé l'échéance jusque-là malgré des errements défensifs lyonnais.

Car si les Gones ont eu la maitrise du ballon, ce sont bien les tenants du titre qui se sont montrés les plus dangereux tout au long du match. Au bout d'à peine quelques secondes de jeu, l'international camerounais Jean-Charles Castelletto, oublié au second poteau sur un corner, a contraint le portier portugais à sortir une parade réflexe sur sa ligne (1re). Les partenaires de Nicolas Pallois ont ensuite cru ouvrir le score quand Samuel Moutoussamy a profité d'un mauvais alignement de la défense lyonnaise mais son but a finalement été refusé pour hors-jeu (31e). Poussé par son public dès la reprise, Nantes a finalement pris l'avantage et n'a pas faibli quand, en fin de match, l'OL a jeté son va-tout pour tenter de revenir.

Nantes jamais inquiété par Lyon

Mais alors que l'unique tentative cadrée côté Lyonnais est intervenue à la 86e minute, l'impression laissée par les hommes de Laurent Blanc reste celle d'un rendez-vous manqué, où ils n'ont jamais pu inquiéter ni Rémy Descamps ni Alban Lafont - gardien remplaçant du soir, entré en jeu après la blessure de son coéquipier (34e). Neuvièmes de Ligue 1, les Gones avaient l'occasion de sauver leur exercice 2022-2023 mais devront se résoudre à une deuxième saison sans jouer l'Europe.

Une préoccupation que le FC Nantes pourrait bien ne pas avoir s'ils remportent cette 106e édition de la Coupe de France. Une chose est sûre, à voir le nombre de supporters qui ont envahi la pelouse de la Beaujoire au coup de sifflet final, c'est une nouvelle vague jaune qui va déferler sur Saint-Denis.