Coupe de France : au FC Versailles, "ambitions raisonnables" et rêve d'épopée

"Petit Poucet" de la Coupe de France, le FC Versailles joue samedi 28 janvier (à 16h15) à Toulouse le premier huitième de finale de son histoire au coeur d'une saison rayonnante en quatrième division, s'autorisant à rêver d'une épopée royale... loin de son stade, non-homologué pour l'épreuve. "On a des ambitions raisonnables. On a envie de rejoindre le monde professionnel", explique le nouveau directeur général du club Jean-Luc Arribart, 66 ans, également consultant de Canal+ pour la Premier League.

Arrivé en novembre après l'arrivée du nouvel actionnaire principal, le groupe immobilier Fiducim-City, l'ancien défenseur a comme feuille de route de monter en National (troisième division). Leader de son groupe en N2, le FC Versailles s'est qualifié pour les huitièmes de finale en Coupe après avoir dominé 4-0 La Roche VF (N3) notamment grâce à un but spectaculaire du défenseur Makan Traoré, nouveau venu au club.

[#CoupeDeFrance] - Ils l’ont fait ! Et c’est historique ! Qualification pour la première fois en 8ème de finale de Dame Coupe !

Retour sur ce beau dimanche après-midi au stade Montbauron et tous les buts en vidéo.https://t.co/FCtqrC4srh — FC Versailles 78 (@FCVersailles78) January 3, 2022

L'ancien professionnel (trois ans à la réserve du PSG) incarne l'équipe à "l'effectif renouvelé à 70 %" depuis l'été par son entraîneur historique Youssef Chibhi, à la recherche de joueurs "mûrs et confirmés". Ces recrutements "montrent notre envie de ne pas avoir des regrets", ajoute Jean-Luc Arribart qui salue l'importance de l'entraîneur, véritable "architecte du projet sportif" du club.

"Il faut rester pondéré, raisonné et ne pas aller trop vite"

L'une des priorités est de permettre à l'entraîneur "de ne plus se disperser dans des choses dont il n'aurait pas à s'occuper dans un club mieux structuré", explique le directeur à propos du recrutement, des déplacements et des contrats, dont Youssef Chibhi a longtemps eu la charge. "L'objectif est de monter en National, cette année ou la prochaine, en gardant la tête froide", affirme le nouveau recruteur Mickaël Michée. "On travaille dur" et sur "le temps long", insiste-t-il. "Les investisseurs ne sont pas là pour un 'one shot'."

"Il faut rester pondéré, raisonné et ne pas aller trop vite : ne pas voir trop loin, trop tôt", souligne l'entraîneur Youssef Chibhi. "Chaque étape est à respecter", explique-t-il, précisant que le club a maintenant les moyens de "jouer la première place (du championnat) à fond". Un obstacle de taille demeure face aux ambitions du club : son stade, Montbauron. Contrairement à l'usage voulant en Coupe de France que le club le plus modeste reçoive lorsque deux divisions d'écart au moins séparent les adversaires, le match contre Toulouse, leader de Ligue 2, se jouera en Haute-Garonne.

Un stade qui ne "répond pas aux normes de la compétition"

Le stade versaillais "ne répond pas aux normes de la compétition notamment en l'absence d'éclairage", selon la Fédération française de football. Jouer selon le cahier des charges de la FFF nécessiterait de construire de nouveaux mâts dont la hauteur contreviendrait aux règles de protection du patrimoine. "C'est un problème de structure" et de protection visuelle du patrimoine, explique-t-on au Château de Versailles.

Le Maire de la ville François de Mazières (DVD) pense "arriver à une solution, des mâts de 18 mètres", qui pourraient satisfaire toutes les parties à l'avenir. "Rien n'est encore décidé mais c'est une évolution probable", espère-t-il, alors que des discussions entre club, mairie et Architectes du patrimoine se poursuivent. "L'appui des supporters aurait été une force supplémentaire", affirme le défenseur Makan Traoré. "Mais on va tout faire pour gagner et que nos familles soient près de nous en quart de finale à Paris : ce sera une source de motivation supplémentaire."

"En match de Coupe, tout est faisable", renchérit Inza Diarrassouba, milieu de terrain arrivé, comme Traoré, de Bastia-Borgo (N1) cet été. "Pour nous, Toulouse (premier au classement de L2) est comme une équipe de L1, ce n'est pas un match comme les autres." L'objectif est avant tout de "réaliser un bon match, que les joueurs puissent sortir de cette rencontre sans regret", pondère l'entraîneur Youssef Chibhi, mesuré.