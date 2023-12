Soupçons de discrimination : un an de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende requis contre Christophe Galtier

Un an de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende ont été requis par le tribunal correctionnel de Nice (Alpes-Maritimes) contre Christophe Galtier, poursuivi pour discrimination et harcèlement, vendredi 15 décembre. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice est essentiellement poursuivi pour discrimination et harcèlement contre des joueurs musulmans, lorsqu'il était entraîneur de l'OGC Nice, lors de la saison 2021-2022.

Christophe Galtier a "clairement cherché à diminuer le nombre de noirs et de musulmans dans l'équipe" en "instrumentalisant le ramadan", a martelé le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, dans son réquisitoire, en évoquant la dimension "obsessionnelle" prise par ce mois de jeûne chez l'ancien entraîneur du Paris SG, désormais à la tête du club qatari de Al-Duhail. "Pour un club professionnel, le ramadan, c'est une donnée. Pour Christophe Galtier, c'est un problème", a-t-il ajouté.

Damien Martinelli a aussi évoqué "un fond de racisme ordinaire sur lequel Christophe Galtier n'est pas tout à fait lucide", en demandant au tribunal d'imaginer si les propos et les faits rapportés seraient acceptables hors du monde du football : "Je n'ai pas perçu d'évolution, pas de prise de conscience, pas de remise en cause", a dénoncé le procureur.