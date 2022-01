Maroc-Comores : match tranquille pour Lions de l'Atlas qui s'imposent sans trembler face aux Comores dans cette CAN 2022

Pour leur première participation à la CAN, les Comores n'ont pas fait le poids face au Maroc. Les joueurs de Vahid Halilhodzic se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Selim Amallah (16e) et Zakaria Aboukhlal (88e). Le gardien comorien Salim Ben Boina a repoussé l'échéance avec notamment un triple arrêt et un penalty détourné. Mais ça n'a pas suffi, les Comoriens n'ont jamais réussi à inquiéter Yassine Bounou et ses coéquipiers.

Cette victoire permet au Maroc de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette CAN 2022 avant même son troisième match dans la compétition face au Gabon, mardi 18 janvier à 20h.