Ghana-Comores : battus, les Black Stars sortent par la petite porte à la CAN 2022

Défaits par le Maroc lors de la première journée, accrochés par le Gabon vendredi, les Ghanéens ne comptaient qu'un seul point avant cette troisième et dernière journée du groupe C. Les Black Stars pouvaient toutefois encore espérer décrocher leur billet pour les huitièmes de finale de la CAN 2022 en cas de victoire face aux Comores, mardi 18 janvier.

Mais c'est une nouvelle défaite qui est venue s'ajouter au compteur des Black Stars (2-3), qui sont éliminés de la compétition sans avoir gagné la moindre rencontre. De leur côté, les Comores ont ouvert leur compteur de points et conservent un très léger espoir de qualification en terminant parmi les meilleurs troisièmes.