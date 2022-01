DIRECT. Gabon-Maroc : les Panthères mènent à la mi-temps, suivez le match de la CAN 2022

Après avoir assuré leur qualification pour la suite de la compétition, les Lions de l'Atlas entendent confirmer leur bonne forme, mardi 18 janvier à 20 heures, face au Gabon. Privés de Denis Bouanga, positif au Covid-19, les Gabonais comptent pour leur part quatre points après un match nul face au Ghana et une victoire contre les Comores. Un match nul leur permettrait d'obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale.

Le Gabon est privé de la star d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang et du joueur de l'OGC Nice Mario Lemina, tous deux renvoyés dans leur club officiellement à cause de lésions cardiaques, après une contamination au Covid-19. Il peut tout de même compter sur ses attaquants Aaron Boupendza et Jim Allevinah, buteurs lors des deux premiers matchs. Le Maroc, confiant, n'a pas concédé le moindre but sur ses deux premiers matchs.