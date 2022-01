DIRECT. Côte d'Ivoire-Algérie : Franck Kessié donne l'avantage aux Éléphants, suivez le match

Champions d'Afrique en titre, invaincus pendant 34 matchs avant le début de la compétition, vainqueurs de la Coupe arabe il y a un mois, les Algériens figuraient parmi les favoris avant le début de cette CAN 2022. Pourtant, ils sont au bord de l'élimination, jeudi 20 janvier, avant d'affronter la Côte d'Ivoire.

Un match nul face à la Sierra Leone (0-0) et une défaite surprise contre la Guinée Équatoriale (1-0), obligent les joueurs de Djamel Belmadi à la victoire pour entrevoir les huitièmes de finale. En face, la Côte d'Ivoire, déjà qualifiée, entend se rassurer après un nul concédé dans les derniers instants face aux Leone Stars (2-2). Les Éléphants pourraient aussi prendre leur revanche face à l'Algérie, après le quart de finale perdu aux tirs au but lors de la dernière édition de la CAN.