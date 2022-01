CAN 2022 : la révélation Mohamed Kamara, héroïque face à l'Algérie

Son premier match de Coupe d'Afrique des Nations, il s'en souviendra longtemps, comme ses adversaires et ceux qui étaient devant le match Algérie-Sierra Leone mardi 11 janvier. Les Fennecs, ultras favoris sur le papier, ont concédé le match nul (0-0) face à une équipe combative et un gardien providentiel, alors inconnu du grand public, Mohamed Nbalie Kamara.

Des débuts prometteurs

Après ses débuts professionnels au FC Johansen en 2016, le gardien au style de jeu excentrique se révèle en 2018-2019 après son transfert aux East End Lions, son club actuel, toujours en Sierra Leone. "Après avoir quitté le FC Johansen où il était deuxième gardien, il s'est tout de suite imposé comme titulaire pour les East End Lions", raconte à franceinfo: sport Seima Camara, rédacteur pour le média Sierra Sports.

Pour ce spécialiste du championnat local, "Kamara est le meilleur gardien de la Première Ligue de Sierra Leone de ces trois dernières années". En 2019, les East End Lions remportent le titre national et leur portier établit un nouveau record du plus grand nombre de clean sheets (matchs sans encaisser de buts) : 14, en 24 rencontres.

C'est aussi dans ce club que le gardien gagne son surnom : "Fabianski", du nom de l'ex-gardien polonais d'Arsenal, aujourd'hui à West Ham, Lukasz Fabianski. Un surnom donné pour différencier les... trois Mohamed Kamara des East End Lions. Les deux autres sont surnommés "Fabregas" et "Mahrez", l'attaquant algérien, impuissant devant le gardien sierra-léonais mardi.

Grâce à ses performances, Mohamed Kamara, élu meilleur gardien de la saison 2018-2019 dans son championat, obtient sa première cape en sélection, en novembre 2019 contre le Bénin, à 20 ans. Et le portier ne tarde pas à s'imposer en tant que titulaire dans les cages de sa sélection.

“Avant et pendant le match, il a cette capacité à communiquer avec tout le monde dans l'équipe et nous pousse à obtenir un bon résultat" Yeami Dunia Franceinfo:sport

Son coéquipier en club et en sélection nationale, Yeami Dunia, ne tarit pas d'éloges à son égard. En dehors du terrain, Kamara est "un gars amusant et très attaché à la religion". C'est aussi un coéquipier "plein de qualités", affirme-t-il à franceinfo: sport, "avant et pendant le match, il a cette capacité à communiquer avec tout le monde dans l'équipe et nous pousse à obtenir un bon résultat".

Si le gardien de la Sierra Leone est un élément fort, cela repose aussi sur ses qualités techniques. Dumia décrit un gardien rassurant qui permet à l'équipe "d'obtenir des résultats grâce à ses arrêts incroyables."

Sa performance et son rôle de gardien libero ont valu à Mohamed Nbalie Kamara d'être comparé au gardien allemand Manuel Neuer. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Ce sont ces qualités techniques que l'on a pu constater face à l'Algérie. Kamara a évolué dans un vrai rôle de gardien libéro, ce qui lui a valu la comparaison avec le portier allemand Manuel Neuer sur les réseaux sociaux. Enchaînant les sorties, plus ou moins risquées, plus ou moins conventionnelles, il a fait de sa surface de réparation une zone de non-droit pour les joueurs adverses.

En plus de ses sorties, le portier sierra-léonais a réalisé sept arrêts sans concéder de but, du jamais-vu depuis 2015 dans la compétition. Du haut de son mètre quatre-vingt-sept, il dégage une vraie confiance dans ses interventions et sur sa ligne de but.

La CAN comme tremplin ?

Chouchou des réseaux sociaux après son match contre l'Algérie, le gardien va se retrouver sous le feu des projecteurs dimanche contre la Côte d'Ivoire, avec de nombreuses attentes de la part des spectateurs. Un peu de pression en plus pour le jeune gardien qui aura à cœur de montrer à nouveau son talent.

Le premier gardien de but #TotalEnergiesAFCON2021 à avoir gagné le Joueur du Match TotalEnergies !



Accroché par Mohamed Kamara le gardien de #TeamSierraLeone! #CAN2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/gbu57OBI2A — #TotalEnergiesAFCON2021 - FR (@caf_online_FR) January 11, 2022

La CAN est une compétition très suivie et Mohamed Nbalie Kamara pourrait attirer l'œil de certains recruteurs s'il enchaîne les prouesses dans son but. Une opportunité en or pour ce joueur qui évolue dans un championnat très peu médiatisé. Mais quoi qu'il arrive sur le reste de la compétition, "Fabianski" aura inscrit son nom dans l'histoire de la CAN grâce à cette prestation mémorable.