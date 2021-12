Bundesliga : le Bayern Munich est champion d'automne après sa balade à Stuttgart

Les champions en titre ont largement dominé Stuttgart, mardi, et ne peuvent plus être rattrapés d'ici la trève.

Le Bayern Munich s'est adjugé à huis clos, mardi 14 décembre, le titre honorifique de champion d'automne de Bundesliga en allant surclasser Stuttgart 5-0, grâce à un triplé de Serge Gnabry et un doublé de Robert Lewandowski.

Pour la 16e et avant-dernière journée de la phase aller, le "Rekordmeister" compte 40 points et ne peut plus être rejoint avant la trêve par ses poursuivants Dortmund (31 pts) et Leverkusen (27 pts), qui jouent mercredi 15 décembre, respectivement contre Greuther Fürth et Hoffenheim.

Décimés, avec notamment leurs quatre milieux de terrain récupérateurs à l'infirmerie (Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Marcel Sabitzer), les champions en titre ont largement battu le 15e du classement. Pour garnir l'entre-jeu, le coach Julian Nagelsmann avait même dû aligner sa pépite de 18 ans Jamal Musiala, qui souffre d'une fracture d'un métacarpe (os de la main).

Les poursuivants sont déjà loin

Mercredi, Dortmund tentera de ne pas lâcher trop de lest à domicile dans la course poursuite, contre la lanterne rouge Greuther Fürth (20h30). Mais le Borussia, surtout en l'absence de public, semble manquer de constance pour menacer le "Rekordmeister".

Derrière, les écarts sont creusés : les autres potentiels qualifiés pour la Ligue des champions, Leverkusen et Hoffenheim, pointent - provisoirement - à 13 et 14 points du leader.

Pour le Bayern, le chemin vers un dixième titre consécutif passe vendredi soir par Wolfsburg, dernier match de la phase aller. Les "Loups", auteur d'un bon début de saison, sont actuellement en pleine dégringolade, avec six défaites consécutives toutes compétitions confondues, dont un douloureux 3-1 à domicile contre Lille en Ligue des champions.