Trophées Fifa The Best : Robert Lewandowski se console avec le titre de meilleur joueur

Le Polonais Robert Lewandowski a conservé le titre de meilleur joueur Fifa de l'année, lundi lors de la cérémonie "The Best" 2021, effaçant partiellement sa déception d'avoir été encore doublé par Lionel Messi pour le Ballon d'Or.

L'avant-centre de 33 ans a remporté une deuxième fois le trophée après 2020, à l'issue d'une année faste sur le plan personnel. Il s'impose devant les deux autres finalistes : l'Argentin Messi (Paris SG, ex-FC Barcelone), sacré septuple Ballon d'Or fin novembre, et l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool).

Le jury composé de sélectionneurs, capitaines, journalistes ainsi que des supporters et supportrices du monde entier, a été séduit par la saison 2020-2021 stratosphérique de Lewandowski, auteur de 48 buts toutes compétitions confondues.

"Je suis heureux et très honoré de remporter ce trophée. Je me sens fier", a commenté Lewandowski, qui a reçu le prix en duplex. "Ce trophée appartient aussi à mes partenaires, mes entraîneurs, nous travaillons tous dur pour gagner des matches et des trophées."

Le grand attaquant, nonuple champion d'Allemagne, a surtout marché sur la Bundesliga avec 41 buts en 29 matches, soit une unité de plus que le canonnier Gerd Müller, qui a détenu ce record pendant un demi-siècle (depuis la saison 1971-1972) et auquel un hommage a été rendu lundi lors de ce gala en ligne organisé à Zurich.

Alexia Putellas fait le doublé

L'Espagnole Alexia Putellas, capitaine du FC Barcelone, a remporté le titre de meilleure joueuse Fifa de l'année lundi lors de la cérémonie "The Best" 2021, signant le doublé après son Ballon d'Or reçu en novembre.

Le trophée remis à la milieu de terrain de 27 ans récompense par ricochet l'ensemble du Barça féminin, couronné à la fois en championnat, en Coupe d'Espagne et surtout en Ligue des champions à l'issue d'une saison 2020-2021 exceptionnelle.

Putellas succède à l'Anglaise Lucy Bronze, joueuse de Manchester City. "Je tiens à remercier toutes mes coéquipières parce que ce trophée est pour nous toutes", a-t-elle réagi. "Ce trophée sera une motivation pour cette année et j'espère que nous aurons beaucoup de succès", a-t-elle ajouté.

Mendy meilleur gardien, Tuchel meilleur entraîneur

Le titre de meilleur gardien 2021 a été attribué au Sénégalais Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea. Il devance l'Italien Gianluigi Donnarumma (Paris SG, ex-AC Milan) qui a gagné l'Euro avec l'Italie, et l'Allemand du Bayern Manuel Neuer, précédent tenant du titre.

Chez les femmes, la successeuse de Sarah Bouhaddi s'appelle Christiane Endler, sa désormais concurrente dans la cage de l'Olympique lyonnais. La capitaine du Chili, brillante la saison dernière avec le PSG, devance la championne olympique canadienne Stephanie Labbé, désormais au PSG, ainsi que l'Allemande Ann-Katrin Berger (Chelsea).

Chelsea peut se consoler avec le titre de meilleur entraîneur, à la fois chez les hommes (Thomas Tuchel) et chez les femmes (Emma Hayes). L'Argentin Erik Lamela a lui reçu le prix "Puskas" du plus beau but de l'année 2021 lors de la cérémonie Fifa "The Best", lundi, pour son coup du foulard inscrit avec Tottenham contre Arsenal la saison dernière en Premier League.

Un prix spécial pour Cristiano Ronaldo

Enfin, Cristiano Ronaldo, devenu en 2021 le recordman de buts inscrits en sélection, a été honoré par un "Prix spécial" pour l'attaquant, auteur de 115 buts avec le Portugal.

"C'est un rêve, je dois remercier mes équipiers, en particulier en équipe nationale, avec qui j'ai joué pendant ces presque 20 années", a commenté Ronaldo (36 ans), présent en personne pour recueillir son trophée.

En septembre, la superstar portugaise est devenu l'unique meilleur buteur de l'histoire du football international masculin en effaçant la marque de l'Iranien Ali Daei (109 buts). Il compte désormais 115 buts en 184 sélections depuis 2003.