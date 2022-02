Ligue des champions : Kingsley Coman arrache le nul en fin de match face à Salzbourg et évite une défaite embarrassante au Bayern Munich

Le Red Bull Salzbourg se souviendra longtemps de son premier match des phases finales de Ligue des champions comme de cette double occasion ratée à la 81e. Face au Bayern Munich, mercredi 16 février, les Autrichiens ont longtemps mené au score, ont eu les occasions de tuer le match, avant de craquer en toute fin de partie (1-1). Un match nul important pour les Bavarois dont l’objectif est de rallier les quarts de finale.

Des Autrichiens étouffants

Longtemps, le jeune Chukwubuike Adamu aura été le héros salzbourgeois. Rentré en jeu prématurément en lieu et place de Noah Okafor, blessé, le prodige autrichien scorait neuf minutes seulement après son entrée, d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface. La conclusion de vingt premières minutes d’une grande intensité de la part des jeunes de Salzbourg, aussi rapides dans les transitions que forts dans les duels. L’avant-première de ce qu’allait être la suite de la première période, aussi. Asphyxiés, les Bavarois ne pouvaient que constater les dégâts.

Mais l’intensité et le rythme offert par les Autrichiens connaissait ses premières limites au retour des vestiaires. Moins tranchants ni frais physiquement, ils commençaient même à reculer progressivement. Petit à petit, le Bayern reprenait confiance, parvenait à conserver le ballon et frappait plus souvent au but. Avec 8 arrêts sur les 22 tirs tentés par le Bayern le gardien suisse Philipp Köhn retardait l’échéance.

À dix minutes de la fin de la partie, sur un des seuls contres réussis de la seconde période, le Red Bull ratait par deux fois l’occasion de tuer le match. La faute à un arrêt du gardien, d’abord, puis à un sauvetage de Benjamin Pavard, ensuite. Le genre d’occasions qui ne se présentent pas deux fois et qui se paye cher quand elles ne sont pas converties.

Coman crucifie la Red Bull Arena

Alors que les premiers sourires timides commençaient à naître aux abords de la pelouse de la Red Bull Arena, Kingsley Coman s’est chargé de faire taire tout le monde. Sur un long centre en profondeur d’un autre français, Benjamin Pavard, l’homme qui avait offert le titre continental à Munich en 2019 crucifiait le portier adverse. Un but au bout du bout du temps réglementaire pour offrir le match nul aux siens. De quoi aborder plus sereinement le match retour.