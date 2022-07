Bundesliga : le défenseur de la Juventus, Matthijs de Ligt, s'engage pour cinq ans avec le Bayern Munich

Le défenseur néerlandais de la Juventus Turin Matthijs de Ligt, âgé de 22 ans, s'est engagé pour cinq ans avec le Bayern Munich, a annoncé mardi 19 juillet le club allemand. "Matthijs de Ligt était l'un de nos principaux objectifs. Avec des signatures comme celle-ci, les grands objectifs que nous avons sont réalisables (...), De Ligt devrait devenir un pilier du FC Bayern", s'est félicité le président du champion d'Allemagne, Herbert Hainer dans un communiqué.

Le club allemand l'avait déjà repéré depuis plusieurs années avant de conclure cet été son arrivée. "Nous voulions déjà faire venir Matthijs à Munich il y a trois ans. Nous étions alors convaincus de ses qualités de défenseur, et nous le sommes d'autant plus aujourd'hui. (...) Il jouera un rôle important sur et en dehors du terrain au FC Bayern", a expliqué Hasan Salihamidžić, directeur sportif du club, dans ce même communiqué.

Passé par l'Ajax et la Juventus

Matthijs de Ligt a rejoint l'académie de l'Ajax Amsterdam à neuf ans, avant d'y faire ses premiers pas en tant que professionnel en 2016, à 17 ans. En 2019, il a réalisé le doublé championnat - coupe des Pays-Bas avant de s'envoler pour la Juventus Turin. Avec le club italien, il s'offre le titre en Serie A en 2020, puis l'année suivante la Coupe d'Italie ainsi que la Super Coupe d'Italie. Après 117 matchs officiels et huit buts sous les couleurs turinoises, Matthijs de Ligt fera dorénavant le bonheur des supporters du Bayern Munich.