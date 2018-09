Au Qatar, des employés pour le prochain Mondial de foot sont sans salaires depuis des mois, dénonce Amnesty International

Des ressortissants du Népal, d'Inde et des Philippines ne sont plus payés par la compagnie d'ingénierie Mercury MENA et ont des arriérés de salaires de 1 700 euros, estime l'organisation de défense des droits de l'Homme dans un rapport.

Des ouvriers sur le chantier du stade Al-Wakrah, à Doha (Qatar), en construction pour la Coupe du monde de football organisée en 2022 dans le pays. (RAMIL SITDIKOV / SPUTNIK / AFP)