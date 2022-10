Ligue 2 : l'AS Saint-Etienne concède le nul contre Grenoble pour le retour de ses supporters à Geoffroy-Guichard

Saint-Etienne et Grenoble se sont neutralisés, samedi, en ouverture de la 10e journée de Ligue 2.

Le Chaudron a retrouvé un peu de couleurs. Pour le grand retour d'une partie de ses supporters au stade Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Etienne a partagé les points avec Grenoble (2-2), samedi 1er octobre, en ouverture de la 10e journée de Ligue 2.

Défaits à Guingamp il y a 15 jours (2-0), les Verts ont vite été surpris par les visiteurs, qui ont ouvert le score dès la deuxième minute par l'intermédiaire de Jordan Tell. Après ce coup de massue d'entrée, les hommes de Laurent Batlles ont vite pris le contrôle de la rencontre, sans trouver la marque en première période.

Au retour des vestiaires, les Stéphanois ont toutefois été récompensés par la belle égalisation du gaucher Dylan Chambost (58e), sur un service de Jean-Philippe Krasso. Réchauffé, le public du Chaudron pouvait ensuite exploser grâce au but de la tête du capitaine Anthony Briançon (65e).

Brice Maubleu gâche la fête stéphanoise

Mais alors qu'un troisième succès cette saison se profilait pour l'ASSE, le portier grenoblois Brice Maubleu a maintenu les siens en vie d'une formidable parade devant Ibrahima Wadji (76e), précédant de quelques secondes l'égalisation de Matthias Phaëton (78e). Le portier isérois a ensuite écoeuré les attaquants stéphanois pour permettre au GF38 d'accrocher un match nul finalement inespéré (2-2).

Ultra dominatrice, avec 26 tirs à 4 et 67,1% de possession, l'AS Saint-Etienne peut avoir des regrets et reste premier relégable (17e, huit points). Avec cinq unités de plus, Grenoble pointe provisoirement à la huitième place.